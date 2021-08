Am Mittwoch hatte Pirmasens mit knapp 12 noch die landesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz, jetzt sind die Werte aber sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsamt informierte am Donnerstag über 18 weitere Covid-19-Fälle. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte für die Region: Landkreis 12,5, Pirmasens 32,2 sowie Zweibrücken 61,4. Aktuell sind in der Südwestpfalz 63 bestätigte positive Fälle aktiv, 16 mehr als am Mittwoch. Von den betroffenen Personen leben in 15 in Pirmasens 15, 29 in Zweibrücken 29 sowie fünf in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland, sieben in Hauenstein, eine in Pirmasens-Land, zwei in Rodalben, eine in Thaleischweiler-Wallhalben, eine in Waldfischbach-Burgalben und zwei in Zweibrücken-Land. Insgesamt wurden damit 5018 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 148 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Am Mittwoch wurden laut Gesundheitsamt 55 Bürgerinnen und Bürger im Impfzentrum in Pirmasens gegen SARS-CoV-2 geimpft, wovon 31 Bürgerinnen und Bürger ihre erste und sieben ihre zweite Impfung erhielten. 17 Personen nahmen das Impfangebot mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson in Anspruch, bei dem eine Impfung für den vollen Impfschutz ausreicht.

Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 sind im Impfzentrum in Pirmasens ohne vorherige Anmeldung möglich. Voraussetzung zur Impfung ist ein Wohnsitz oder eine Arbeitsstätte in Rheinland-Pfalz. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können ihre Impfung nun auch im Impfzentrum erhalten. Hierzu ist die Einverständniserklärung der zu impfenden Person sowie mindestens einer sorgeberechtigten Person notwendig.