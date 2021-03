Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Freitag 24 weitere Corona-Fälle in der Südwestpfalz. Einer betrifft den Kindergarten in Kröppen. Für Pirmasens beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 136,7, für den Landkreis 97. Zweibrücken liegt bei 40,9.

Eine Gruppe in Quarantäne

Im Kröpper Kindergarten wurde laut Gesundheitsamt ein Kind positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Die betroffene Gruppe befindet sich in Quarantäne. Aktuell sind in der Südwestpfalz 345 Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 112, in Zweibrücken 28 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 40, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 33, Rodalben 35, Thaleischweiler-Wallhalben 32, Waldfischbach-Burgalben 25 und Zweibrücken-Land 33.

Insgesamt wurden bis dato 3547 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 122 Menschen starben Corona-infiziert.