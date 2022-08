Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz meldet aus seinem Zuständigkeitsbereich nach aktuellem Stand von Freitag, 11 Uhr, seit Dienstag weitere 544 bestätigte Covid-19-Fälle.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu aktuell die Inzidenzwerte 540 für den Landkreis Südwestpfalz, 430,5 für Pirmasens sowie 749,6 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 6,04.

Stand Freitag waren insgesamt 41 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet, davon wurden zwei intensivmedizinisch versorgt. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Eine Betreuungskraft der Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Contwig, eine Betreuungskraft und ein Kind der Kita Villa Sonnenschein in Wilgartswiesen und ein Bewohner des Haus Bethanien in Pirmasens.

Insgesamt wurden bis heute 53.461 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 277 Personen mit Corona-Infektion verstorben.