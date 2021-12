Bis Dienstagmittag sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz 64 positive Corona-Testergebnisse übermittelt worden. Die Behörde wurde über einen weiteren Todesfall informiert. Ein zwischen 80 und 85 Jahren alter Mann aus Pirmasens, der bereits geimpft war, starb mit einer Corona-Infektion.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten 533 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 146 (21 neue Fälle), in Zweibrücken 143 (+17) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 50 (+4), Hauenstein 26 (+1), Pirmasens-Land 33 (+9), Rodalben 34 (+8), Thaleischweiler-Wallhalben 34 (+2), Waldfischbach-Burgalben 19 (+1) und Zweibrücken-Land 48 (+1).

Das Landesuntersuchungsamt gibt den Inzidenzwert für den Kreis mit 98 an. Damit liegt der Wert erstmals seit dem 3. November wieder unter der 100er-Marke. Für Pirmasens wird die Inzidenz mit 134 angegeben, für Zweibrücken mit 150. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,18.