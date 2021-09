29 weitere Infektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz am Donnerstag bestätigt. Damit liegen die Inzidenzwerte laut Landesuntersuchungsamt bei 47,9 (Landkreis), 42,2 (Pirmasens) und 87,7 (Zweibrücken). Den höchsten Anstieg mit 13 Infektionen verzeichnet die Stadt Zweibrücken, für Pirmasens wurden fünf neue Fälle gemeldet, für den Landkreis elf. Darunter sind auch Schüler: jeweils eine Person an der Hilgardschule in Zweibrücken, der Realschule Plus in Vinningen, des Hugo-Ball-Gymnasiums und des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 128 bestätigte positive Fälle aktiv, 26 mehr als am Vortag.