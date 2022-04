Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts sind weitere 493 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst worden – 81 mehr als am Vortag.

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 983,3 für den Landkreis, 515,1 für Pirmasens sowie 1.061,1 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 6,28. Stand Freitag, 22. April, waren insgesamt 17 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet.

Zwei Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon einer beatmet. Zudem besteht bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Für das Krankenhaus Zweibrücken nimmt das Krankenhaus in Landstuhl innerhalb eines Verbundes Corona-Patienten stationär auf.