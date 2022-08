Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts der Kreisverwaltung Südwestpfalz sind nach aktuellem Stand von Freitag, 11 Uhr, seit Dienstag weitere 500 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst worden. Das sind 44 weniger, als im Vergleichszeitraum vor einer Woche und sogar 263 weniger als noch vor zwei Wochen.

Das Landesuntersuchungsamt meldet dazu entsprechend aktuell die Inzidenzwerte 483,8 für den Landkreis, 388,2 für Pirmasens sowie 632 für Zweibrücken und für die landesweite 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz den Wert 4,16. Stand Freitag waren insgesamt 44 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes gemeldet. Weiterhin besteht bei drei hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Ein am Dienstag, 9. August, für die Verbandsgemeinde Rodalben gemeldeter Fall musste nach Aktualisieren der Daten gelöscht werden.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft der Kindertagesstätten Fuchslöcher und vier Bewohner in der Senioren- und Pflegeeinrichtung der AWO in Zweibrücken. Dort gilt seit Mittwoch ein Besuchsverbot bis Montag, 22. August, für einen Wohnbereich. Aktuell ausgesprochen wurde jeweils für einen Wohnbereich ein Besuchsverbot bis zum 25. August im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen und bis zum 26. August in der Villa Wasgaublick in Pirmasens.

Insgesamt wurden bis heute 54.312 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 277 Personen mit Corona-Infektion verstorben.