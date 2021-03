Weil sich eine städtische Mitarbeiterin mit Corona infiziert hat, bleibt die Pirmasenser Stadtbücherei bis Mittwoch, 7. April, komplett geschlossen. Weil sich das Bücherei-Team in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt der Kreisverwaltung komplett in Quarantäne befindet, ist auch kein Abholservice möglich. Die betroffene Mitarbeiterin war laut der Stadtverwaltung zuletzt am 23. März im Dienst und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Seit vergangenem Freitag informiert die Bücherei per Aushang an der Eingangstür über den Corona-Fall. Die offizielle Bestätigung der Stadt kam erst am Dienstag, nachdem ein PCR-Test Gewissheit über die Infektion gebracht hatte.