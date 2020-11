Drei weitere Bewohner des Altenheims Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, die sich mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert hatten, sind nun gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In einem Fall gehe man davon aus, dass die Lungenkrankheit Covid-19 die Todesursache war, sagte Kreissprecher Thorsten Höh auf Nachfrage. Bei einem weiteren Bewohner sei relativ gesichert, dass er zwar infiziert war, aber an einer anderen Ursache gestorben ist. Im dritten Fall werde die Todesursache noch ermittelt. Seit Beginn der Pandemie sind in der Südwestpfalz elf Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren.

Drei neue Fälle

Für Montag haben sich im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz drei neue Corona-Fälle bestätigt: Eine Frau aus dem Dahner Felsenland hat sich an ihrer Arbeitsstelle angesteckt. In der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben traf es eine Kontaktperson eines Infizierten. Im Nardini-Klinikum in Landstuhl wurde ein Mann aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben positiv auf das Virus getestet.

Unter den 43 Fällen vom Wochenende sind zwei Schülerinnen, berichtete Höh: Ein Mädchen vom Pirmasenser Leibniz-Gymnasium war zuletzt am Mittwoch im Unterricht. 15 Mitschüler und eine Lehrkraft stehen dort unter Quarantäne. Auch an der IGS Waldfischbach-Burgalben wurden Schüler wegen eines infizierten Mädchens nach Hause geschickt.

Zu Wochenbeginn gelten die Städte Pirmasens und Zweibrücken wieder als Risikogebiete. Für den Landkreis trifft das weiterhin zu. Aktuell gelten in der Südwestpfalz 294 Fälle als aktiv.

Mehr zum Thema