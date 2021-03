Der Präsenzunterricht in Pirmasenser Schulen soll ab Mittwoch ab Klassenstufe 7 entfallen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Pirmasens hat seit 11. März den rechnerischen Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern überschritten. Am Montag ist die Sieben-Tages-Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes auf 169 gestiegen. Das ist aktuell der höchste Wert in Rheinland-Pfalz. Zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung hat die Stadt bereits Verschärfungen in verschiedenen Lebensbereichen verfügt. Ab Mittwoch kommen Einschränkungen auf die weiterführenden Schulen zu.

Bis zum Beginn der Osterferien am 26. März entfällt einer Mitteilung zufolge der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden Schulen ab Klassenstufe 7 sowie an den Berufsbildenden Schulen. Grundschüler sowie die Klassen 5 und 6 werden vor Ort unterrichtet – je nach Möglichkeit im Klassenverband oder in geteilten Gruppen im Wechselunterricht.