Über 628 neue Corona-Infektionen in der Südwestpfalz hat das Gesundheitsamt am Dienstag informiert. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Stand Dienstag waren insgesamt 52 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern in der Region gemeldet. Vier Patienten wurden auf der Intensivstation behandelt, davon drei beamet. Des Weiteren besteht bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf eine Corona-Infektion. In etlichen Schulen und Kitas wurden neue Fälle bekannt. Im Haus Bethanien in Pirmasens gelten bis 12. April in einem weiteren Wohnbereich Besuchseinschränkungen, während diese in einem zuvor betroffenen Wohnbereich beendet sind. In der gesamten AWO-Einrichtung Johanna Stein in Pirmasens gelten ebenfalls bis zum 11. April Einschränkungen für Besucher. Insgesamt wurden bis heute 29.691 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 232 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Folgende Inzidenzen meldet das Landesuntersuchungsamt: 1223 (Landkreis), 1157 (Pirmasens) und 1131 (Zweibrücken).