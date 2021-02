Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Freitag zehn neue Corona-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einem Inzidenzwert von 33,7 in der Warnstufe gelb ein, ebenso Pirmasens (29,8). Zweibrücken liegt mit 11,7 unterhalb der Warnstufe.

Bislang 111 Tote

Laut Gesundheitsamt sind in der Südwestpfalz derzeit 121 Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 34 in Pirmasens, 11 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 5, Hauenstein 6, Pirmasens-Land 6, Rodalben 24, Thaleischweiler-Wallhalben 10, Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis dato 2852 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 11 Menschen starben Corona-infiziert.