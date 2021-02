Der Sprung ist geschafft: Die Stadt Pirmasens kehrt mit einer Inzidenz von 49,7 in die Corona-Gefahrenstufe Orange zurück. Dort befand sie sich zuletzt Ende November. Der Landkreis wird mit einer Inzidenz von 34,8 in Gelb eingestuft; Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 17,5 unterhalb jeglicher Warnstufen. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Dienstag fünf Corona-Neuinfektionen und keine Todesfälle. Im Seniorenheim Haus Gräfenstein in Rodalben wurde eine Mitarbeiterin positiv auf Sars-Cov-2 getestet.

Derzeit 131 Corona-Fälle

Aktuell gibt es in der Südwestpfalz 131 aktive Corona-Fälle. Von den Betroffenen leben 39 in Pirmasens, 13 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 2, Hauenstein 4, Pirmasens-Land 8, Rodalben 29, Thaleischweiler-Wallhalben 12, Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 11. Insgesamt hat das Gesundheitsamt in seinem Bereich bis dato 2821 positive Corona-Tests registriert; 111 Menschen sind mit Corona-Infektion verstorben.