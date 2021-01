Ein positiver Rekord: Wie das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz mitteilt, registrierte es am Montag lediglich eine neue Corona-Infektion und keine Todesfälle. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 62,2 in der Risikostufe rot ein. Die Städte Pirmasens (106,9) und Zweibrücken (55,6) befinden sich ebenfalls im roten Bereich. Im Haus Gräfenstein in Rodalben wurde ein Bewohner positiv auf Sars-Cov-2 getestet. Im Haus Moosalb in Waldfischbach ist der Wohnbereich 3 bis 5. Februar für Besucher geschlossen, der Wohnbereich 1 ist wieder zugänglich.

230 aktive Fälle

Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes, der die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie den Landkreis Südwestpfalz umfasst, 230 Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 95 in Pirmasens, 24 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8, Hauenstein 7, Pirmasens-Land 10, Rodalben 58, Thaleischweiler-Wallhalben 8, Waldfischbach-Burgalben 12 und Zweibrücken-Land 8. Bis dato wurden 2650 Personen im Gebiet des Gesundheitsamts positiv auf Corona getestet; 91 Menschen starben Corona-infiziert.