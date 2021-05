Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Donnerstag 23 weitere Corona-Fälle. Beim Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Landesuntersuchungsamt errechnet hat, ist eine steigende Tendenz zu erkennen: Der Landkreis liegt bei 87, die Stadt Pirmasens bei 70 und die Stadt Zweibrücken bei 91. Diese Werte sind den Daten, die das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht, um einen Tag voraus.

Das RKI vermeldete am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 76 für den Landkreis beziehungsweise 55 für Pirmasens und 70 für Zweibrücken. Maßgeblich für die Corona-Notbremse des Bundes sind die Zahlen des RKI.

Schüler und Altersheim-Mitarbeiter betroffen

Laut Gesundheitsamt wurden zwei Mitarbeiter des Senvital-Senioren- und Pflegezentrums in Dahn positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet, ebenso je ein Schulkind am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn, an der Realschule plus in Dahn sowie an der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken. Aktuell zählt das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 294 aktive Corona-Fälle. Von den Betroffenen leben nach Behördenangaben 73 in Pirmasens, 66 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 43, Hauenstein 12, Pirmasens-Land 41, Rodalben 13, Thaleischweiler-Wallhalben 20, Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 13.

Donnerstag: 740 Menschen geimpft

Nach den Angaben der Kreisverwaltung wurden am Donnerstag 740 Menschen in dem von Stadt und Landkreis betriebenen Impfzentrum auf dem Messegelände gegen Corona geimpft. Für 415 von ihnen war es der erste Piks, 325 erhielten ihre zweite Impfung. Wer sich gegen Corona impfen lassen will, muss sich registrieren: Telefon 0800/5758100, www.impftermin.rlp.de. Das Impfzentrum ist über den unteren Messeparkplatz barrierefrei erreichbar.