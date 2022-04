Die Corona-Infektionen in der Südwestpfalz bewegen sich weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das Gesundheitsamt hat für Mittwoch 755 neue Infektionen bestätigt. Der bundesweite Durchschnitt der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1322. In der Südwestpfalz sind die Werte deutlich höher. Das Landesuntersuchungsamt meldete folgende Zahlen: 1808 (Landkreis), 1864 (Pirmasens) sowie 1555 (Zweibrücken). Die Hotline des Gesundheitsamtes registriert vermehrt Anfragen zur Absonderung. Insbesondere öffentliche Verlautbarungen über die Dauer und das Freitesten tragen dazu bei.

Die Behörde stellt deshalb klar: Falsch ist die Aussage, man könne sich unter bestimmten Voraussetzungen schon an Tag fünf der Absonderung freitesten. Die Absonderungsverordnung gilt unverändert weiter. Sie verpflichtet positiv PCR-Getestete, sich abzusondern – ohne eine Anordnung durch ein Gesundheitsamt. Dieses verschickt lediglich eine SMS mit einem Link zu weiteren Informationen. Die Absonderung dauert zehn Tage und kann erst ab Tag sieben verkürzt werden, wobei der Testtag mitgerechnet wird. Aufgrund der weiterhin großen Fallzahlen und der wegen des hohen Arbeitsaufkommens im Gesundheitsamt teils verzögerten Erfassung, werden alle Betroffenen gebeten, die wichtigsten Informationen auf der Homepage unter www.lksuedwestpfalz.de abzurufen. Insgesamt wurden bis heute 33.737 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 241 Personen mit Corona-Infektion verstorben.