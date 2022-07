Die Corona-Infektionen in der Südwestpfalz steigen weiter. Zweibrücken wird wohl bald die 1000er-Marke bei der Inzidenz knacken. Wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitgeteilt hat, wurden weiter 588 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst. Außerdem informierte die Behörde über fünf weitere Todesfällen im Zusammenhang mit Corona: Aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land verstarb eine Bewohnerin des Hauses Sarepta im Alter zwischen 90 und 95 mit Covid. Sie war vierfach geimpft. Aus Zweibrücken starb eine Frau zwischen 85 und 90 an einer Corona-Infektion. Sie war vierfach geimpft. In der Verbandsgemeinde Hauenstein ist eine Bewohnerin des Seniorenheims Hauenstein im Alter zwischen 85 und 90 mit Covid verstorben. Sie war dreifach geimpft. Ein Mann zwischen 70 und 75 aus Pirmasens verstarb an Covid. Er war nicht geimpft. Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Dahner-Felsenland ist im Alter zwischen 55 und 60 an einer Corona-Infektion gestorben. Sein Impfstatus war bisher nicht ermittelbar.

Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzen für die Region: Landkreis Südwestpfalz: 786, Pirmasens 592 sowie Zweibrücken 944. Zum Vergleich: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 702. Stand Dienstag waren insgesamt 21 Patienten aufgrund einer Corona-Infektion stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin bestehe bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19.

Das Gesundheitsamt meldet etliche Infektionen in Einrichtungen in der Region. Betroffen sind: ein Kind der protestantischen Kita in Hornbach, ein Kind der Kita Pusteblume in Niedersimten, ein Kind der Kita Röntgenstraße in Zweibrücken, ein Kind in der Kita St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach, eine Betreuungskraft und zwei Kinder der Kita St. Wolfgang in Erfweiler, eine Lehrkraft und drei Schüler an der Grund- und Realschule plus Vinningen, ein Schüler an der Grundschule Wilgartswiesen, zwei Lehrkräfte, zwei Schülerinnen und ein Schüler an der IGS Waldfischbach-Bugalben, zwei Schülerinnen an der Käthe-Dassler Realschule plus in Pirmasens, zwei Schüler und eine Schülerin des Leibniz Gymnasium in Pirmasens, eine Betreuungskraft der Mauritiusschule in Zweibrücken sowie fünf Bewohner des Seniorenheims in Hauenstein.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge bis heute 48.794 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 270 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die neuen Infektionen verteilen sich folgendermaßen: Pirmasens 110, Zweibrücken 149, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 329, Verbandsgemeinde Hauenstein 29, Verbandsgemeinde Pirmasens-Land 27, Verbandsgemeinde Rodalben 34, Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben 59, Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben 37 und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 80.