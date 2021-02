Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz berichtete am Montag von drei weiteren Todesfällen in Zusammenhang mit Corona, zudem vermeldete die Behörde drei Neuinfektionen. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 44,3 in der Gefahrenstufe orange ein und Pirmasens mit 54,7 in der Risikostufe rot. Zweibrücken liegt mit einer Inzidenz von 14,6 weiterhin unterhalb jeglicher Warnstufen.

Eine Frau zwischen 85 und 95 Jahren und ein Mann zwischen 55 und 65 Jahren aus dem Pflegezentrum in der Pirmasenser Steinstraße starben mit Corona, ebenso eine Frau zwischen 70 und 80 Jahren aus dem Haus Edelberg in Rodalben. Eine der drei Neuinfektionen betrifft ebenso das Pflegezentrum in der Steinstraße; dort wurde ein Bewohner positiv getestet.

Bislang 111 Tote

Aktuell sind in der Südwestpfalz 169 Corona-Fälle aktiv. Von den Betroffenen leben 52 in Pirmasens, 15 in Zweibrücken sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 4, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 7, Rodalben 44, Thaleischweiler-Wallhalben 12, Waldfischbach-Burgalben 13 und Zweibrücken-Land 12. Insgesamt wurden bis heute 2816 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Bislang sind 111 Menschen in der Südwestpfalz Corona-infiziert verstorben.