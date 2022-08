Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Dienstag über 333 weitere bestätigte Corona-Infektionen berichtet. Die Erkrankungen wurden seit Freitag erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 401 für den Landkreis Südwestpfalz sowie 256 für Pirmasens und 409 für Zweibrücken. Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ liegt in der Region bei 3,75. Das Gesundheitsamt informiert zudem über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Der Mann aus einer Einrichtung in Pirmasens verstarb im Alter zwischen 70 und 75 Jahren mit dem Corona-Virus. Er war vierfach geimpft. Stand Dienstag waren insgesamt 35 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet, davon wurde den Angaben zufolge einer intensivmedizinisch behandelt. Weiterhin besteht bei zwei hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf COVID-19. In folgenden Einrichtungen in der Region kam es erneut zu Infektionen: Positiv getestet wurden neun Bewohner in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, davon je einer im Seniorenzentrum Steinstraße und der Villa Wasgaublick in Pirmasens sowie sieben im Haus Kana in Zweibrücken. Die Besuchsbeschränkungen in der Villa Wasgaublick konnten am Montag vorzeitig aufgehoben werden. Insgesamt wurden bis heute 55.406 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 279 Personen mit Corona-Infektion verstorben. Die 55.406* bestätigten Fälle verteilen sich folgendermaßen: Pirmasens (12.644/71 neu), Zweibrücken (11.723/84), Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (4563/15), Verbandsgemeinde Hauenstein (2571/8), Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (3500/19), Verbandsgemeinde Rodalben (4707/30), Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (5775/31), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (4115/22) und Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (5808/53).