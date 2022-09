In der Südwestpfalz hat das Gesundheitsamt seit Dienstag weitere 258 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet für die Region folgende Inzidenzwerte: 274 (Landkreis Südwestpfalz), 266 (Pirmasens) sowie 244 (Zweibrücken). Für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ wird der Wert 3,26 angegeben. Stand Freitag waren insgesamt zehn Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Davon wird einer intensivmedizinisch behandelt. Weiterhin besteht bei einer hospitalisierten Person noch der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung. Auch in mehreren Einrichtungen in der Region sind wieder Infektionen aufgetreten: Positiv getestet wurden 17 Bewohnerinnen und Bewohner in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, davon 14 im Haus Sarepta in Contwig und drei im Seniorenzentrum Steinstraße in Pirmasens. Insgesamt wurden bis heute 56.098 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 279 Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die 56.098 bestätigten Fälle verteilen sich folgendermaßen: Pirmasens: 12.808/68 neu, Zweibrücken: 11.858/44, Verbandsgemeinde Dahner Felsenland: 4634/37, Verbandsgemeinde Hauenstein: 2596/8, Verbandsgemeinde Pirmasens-Land: 3542/15, Verbandsgemeinde Rodalben: 4757/20, Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben: 5831/19, Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben: 4159/14 und Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land: 5913/33.