Die 100er-Marke ist überschritten: Nach vier weiteren Todesfällen sind mehr als 100 Menschen in der Südwestpfalz mit Corona gestorben. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Freitag 24 Neuinfektionen. Die Stadt Pirmasens hat die strengen Besuchsregeln für Heime verlängert.

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis mit einer Inzidenz von 51,7 in der Stufe rot ein. Pirmasens (64,6) ist ebenfalls in Rot eingestuft, Zweibrücken in Gelb (29,2). Ein Mann sowie eine Frau zwischen 80 und 90 Jahren und eine Frau zwischen 90 und 100 Jahren aus dem Haus Gräfenstein in Rodalben starben Corona-infiziert, ebenso ein Mann zwischen 70 und 80 Jahren aus dem Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens.

Die Kreisverwaltung korrigierte ihre Meldung vom Vortag: Der mit Covid-19 verstorbene Mann zwischen 85 und 95 Jahren wohnte nicht im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, sondern im Haus Edelberg in Rodalben. Im Pflegezentrum Steinstraße in Pirmasens wurden eine Mitarbeiterin sowie sieben Bewohner positiv getestet. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts 192 Corona- Fälle aktiv.

Pirmasens: Weiter strenge Besuchsregeln in Heimen

Die Stadt Pirmasens hat ihre Besuchsbeschränkungen in Seniorenheimen bis zunächst 28. Februar verlängert. Betroffen sind erneut Einrichtungen zur Eingliederungshilfe, etwa Wohnheime für Menschen mit Behinderung. Bewohner dürfen weiter täglich höchstens einen Besucher für maximal eine Stunde empfangen.

OB Markus Zwick unterstützt die Aktion „Lichtfenster“, die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufen hat. Er hat angeregt, eine Kerze ins Fenster zu stellen, um der Verstorbenen der Pandemie zu gedenken. „Stellen Sie ein Lichtlein ins Fenster, das Trost spendet und gleichzeitig Mut macht. Zeigen Sie mit dieser kleinen Geste Solidarität“, fordert Zwick die Bürger auf.