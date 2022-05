170 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Freitag für die Südwestpfalz vermeldet. Außerdem informierte die Behörde über folgende Inzidenzen in der Region: Landkreis 594, Pirmasens 518 sowie Zweibrücken 638. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz liegt die Inzidenz landesweit bei 533. Am Freitag waren dem Gesundheitsamt zufolge insgesamt zwölf Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern in der Südwestpfalz gemeldet. Ein Patient wurde auf der Intensivstation behandelt. Weiterhin besteht bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Covid-19. Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen verzögert vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz betreffen auch verschiedene Einrichtungen: Positiv getestet wurden ein Kind im Kindergarten St. Peter und Paul in Merzalben sowie drei Schülerinnen des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens. Neue Fälle betreffen auch drei Bewohner von Senioreneinrichtungen, einer im Seniorenheim Hauenstein und zwei im Haus Kana in Zweibrücken. Insgesamt wurden bis heute 40.900 Personen in der Region positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Südwestpfalz 259 Personen mit Corona-Infektion verstorben.