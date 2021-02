Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz vermeldete am Dienstag 16 weitere Covid-19-Fälle. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 40,1 in der Gefahrenstufe orange ein. Pirmasens (29,8) und Zweibrücken (26,3) sind gelb. Nach der Auswertung von Proben bereits bekannter Fälle wurde in Zweibrücken in einem Fall die Virusvariante B.1.1.7 festgestellt. In der Kindertagesstätte St. Josef in Pirmasens wurde ein Kind positiv auf Sars-Cov-2 getestet, die betroffene Gruppe ist in Quarantäne. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 139 Fälle aktiv, neun mehr als am Vortag. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 39, in Zweibrücken 19 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 9, Hauenstein 11, Pirmasens-Land 7, Rodalben 16, Thaleischweiler-Wallhalben 20, Waldfischbach-Burgalben 10 und Zweibrücken-Land 8. Bis dato wurden 2946 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet; 113 Personen sind mit Corona-Infektion verstorben.