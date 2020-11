Das für die Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt vermeldete am Dienstag 15 neue Corona-Fälle. Ein Mann aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben verstarb nach intensivmedizinischer Behandlung an den akuten Folgen der Infektion in Rodalben. Wie die Kreisverwaltung berichtet, ist in neun Fällen noch nicht geklärt, wo sich die Betroffenen angesteckt haben. Ein Mann infizierte sich im privaten Umfeld, fünf Personen befanden sich als Kontaktperson ersten Grades bereits in häuslicher Quarantäne. Im Haus Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen wurden zwei Bewohner aus dem bereits unter Quarantäne stehenden Bereich der Einrichtung positiv getestet. An der Integrierten Gesamtschule Daniel-Theysohn in Waldfischbach wurde eine Schülerin positiv getestet. Es sind laut Kreisverwaltung bereits sechs Kontaktperson ersten Grades ermittelt, weitere seien zu erwarten.

241 aktive Fälle

Das Gesundheitsamt vermeldete am Dienstag 241 aktive Fälle, 53 weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben 38 in Pirmasens, in Zweibrücken 46 sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 16, Hauenstein 10, Pirmasens-Land 21, Rodalben 18, Thaleischweiler-Wallhalben 45, Waldfischbach-Burgalben 19 und Zweibrücken-Land 28.

Zwölf Menschen mit Corona gestorben

Insgesamt wurden bis dato 1021 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. Das Gesundheitsamt spricht von bislang zwölf Personen, die mit Corona-Infektion verstorben sind. Das Landesuntersuchungsamt stuft den Landkreis Südwestpfalz mit einer Inzidenz von 111,8 in der Risikostufe rot ein. Pirmasens (62,1) und Zweibrücken (64,3) sind ebenfalls rot.

Hinweise:

Quelle

Die aktuellen Corona-Zahlen werden jeden Tag vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium aktualisiert und bereitgestellt. Auf dieser Grundlage aktualisiert die Redaktion täglich die Corona-Karten für die Pfalz. Wie das Ministerium auf seiner Internetseite informiert, entsprechen die Zahlen den laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz, die über die Meldesoftware des Robert Koch-Instituts (RKI) gesammelt werden. Die Fälle in Rheinland-Pfalz werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Die Zahlen beinhalten keine Schätzung der Dunkelziffer (nicht erkannte oder bestätigte Corona-Fälle).

Zahlen-Schwankungen

Hin und wieder kommt es laut der Pressestelle des Gesundheitsministeriums vor, dass die Gesundheitsämter Zahlen vom Vortag korrigieren müssen, weil eine Person zunächst einer falschen Stadt oder einem falschen Landkreis zugeordnet war. Deswegen kann es passieren, dass eine bestimmte Zahl niedriger als am Vortag ist. Auch am Wochenende werden nicht immer alle aktuellen Fallzahlen gemeldet.