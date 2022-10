Erstmals seit langem bewegen sich die Corona-Infektionen wieder im vierstelligen Bereich. Seit Dienstag hat das bei der Kreisverwaltung angesiedelte Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 1572 neue Fälle erfasst. Das Landesuntersuchungsamt meldet folgende Inzidenzwerte: Landkreis 1108, Pirmasens 829 und Zweibrücken 1132 und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 12,38. Insgesamt sind derzeit 65 Patienten aufgrund von Covid-19 stationär im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Erneut gab es etliche Infektionen in Einrichtungen: Positiv getestet wurde Erzieherinnen der Kindertagesstätten in Erfweiler, Großsteinhausen, Lemberg, Rieschweiler, Rodalben, Ruppertsweiler, Wallhalben sowie in zwei Kitas in Zweibrücken. Weiterhin sind je eine Schülerin an der Grundschule in Fehrbach und an der „Thomas-Mann-Grundschule“ in Zweibrücken sowie fünf Schüler an der IGS Waldfischbach-Burgalben erkrankt. 49 Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen betreffen eine Bewohnerin des Haus Sarepta in Contwig, neun Bewohner im Seniorenheim Hauenstein, eine Bewohnerin des Altenzentrum St. Anton, fünf Bewohner des Haus Bethanien, zwei Mitarbeiterinnen des AWO Seniorenhauses „Johanna Stein“ in Pirmasens, drei Beschäftigte der Heinrich-Kimmle-Stiftung, eine Mitarbeiterin der Pirminiusschule, zwei Mitarbeiter der Wohnanlage Pirminius, sechs Bewohner des Haus Edelberg in Rodalben, eine Mitarbeiterin des Wohnheims für Blinde und Sehbehinderte in Wilgartswiesen, zwei Bewohnerinnen des Haus Kana in Zweibrücken sowie sieben Mitarbeiter und neun Bewohner des Johan-Hinrich-Wichern-Hauses in Zweibrücken.