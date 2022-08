Seit Freitag sind in der Region weitere 195 bestätigte Covid-19-Fälle erfasst. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Inzidenzwerte 241,4 (Landkreis), 233,9 (Pirmasens) sowie 252,8 (Zweibrücken) und für die landesweite „Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 3,89. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gab es in den vergangenen Tagen technische Probleme bei der Übertragung der gemeldeten Fälle an das LUA; die seien mittlerweile behoben und die jeweiligen Fälle in die Inzidenz eingeflossen. Stand Dienstag waren elf Patienten aufgrund von Covid-19 stationär in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz gemeldet. Weiterhin besteht bei vier hospitalisierten Personen noch der Verdacht auf Corona.