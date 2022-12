Die Anrufzahlen bei der Corona-Hotline des Gesundheitsamts Südwestpfalz sind seit dem Abebben der letzten Corona-Welle stark zurückgegangen. Deshalb wird dieser Dienst letztmalig am 23. Dezember erreichbar sein. Fragen zu Corona können weiterhin an das Gesundheitsamt gerichtet werden. Die Info- und Anmeldestelle beim Gesundheitsamt nimmt sich unter 06331 809402 zu den üblichen Öffnungszeiten auch dieser Fragen an. Die Informationen zu Corona sind weiterhin im Internet abrufbar. Personen mit Symptomen wird empfohlen, sich bei ihrem Hausarzt oder der ärztlichen Bereitschaftszentrale unter Telefon 116117 zu melden.