291 positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag übermittelt. Die Inzidenzwerte steigen weiter, nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes liegen sie im Kreis bei 615, in Pirmasens bei 824 sowie in Zweibrücken bei 779. Gleichzeitig ist die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gesunken. Sie liegt bei 4,86. Im Covid-19-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes ist für die vergangenen sieben Tage keine Krankenhauseinlieferung eines Corona-Positiven in der Südwestpfalz und den beiden Städten Pirmasens und Zweibrücken aufgeführt.

Weitere Fälle gab es in Einrichtungen. In der Kindertagesstätte Ruhbank wurden zwei Kinder, im Ökumenischen Kindergarten Regenbogenland in Pirmasens wurde ein Kind positiv getestet. An der Nardinischule in Pirmasens sind ein Schüler und eine Schülerin, an der Mozartschule in Rodalben zwei Schüler und an der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken zwei Schülerinnen und ein Schüler positiv getestet worden. Weiterhin lagen für eine Schülerin und einen Schüler sowie für eine Lehrkraft an der BBS Zweibrücken und für sieben Schüler des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken positive Ergebnisse vor.

Hohe Inzidenzen bei den unter 20-Jährigen

1609 Menschen gelten derzeit als corona-positiv. Die Betroffenen leben in Pirmasens 466 (70 neue Fälle), in Zweibrücken 363 (+67) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 115 (+25), Hauenstein 74 (+15), Pirmasens-Land 74 (+11), Rodalben 149 (+22), Thaleischweiler-Wallhalben 141 (+22), Waldfischbach-Burgalben 72 (+14) und Zweibrücken-Land 155 (+45).

Derzeit infizieren sich die unter 20-Jährigen häufiger. In Pirmasens liegt die Inzidenz bei den Elf- bis 19-Jährigen mit 2261 am höchsten, im Kreis und in Zweibrücken werden die höchsten Werte bei den unter Zwölfjährigen erreicht: 1045 im Kreis und 2058 in Zweibrücken. Im Gesundheitsamtsbezirks wurden in den vergangenen sieben Tagen 1134 Neuinfektionen registriert.