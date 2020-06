125 Vereine und gemeinnützige Organisationen hat die Sparkasse Südwestpfalz in der Corona-Krise mit jeweils 1000 Euro unterstützt. Dafür hatte die Sparkasse die Spendenplattform „Heimat-lieben“ in ein Corona-Soforthilfeprogramm umgewandelt. Um eine Förderung bewerben konnten sich Vereine und Organisationen über die Website heimat-lieben.de. Vergeben wurden die Spenden nach dem Eingangsdatum des vollständig ausgefüllten Antrags, so die Sparkasse. Bereits zehn Tage nach Start der Aktion war die Spendensumme von insgesamt 125.000 Euro verteilt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in dieser schwierigen Zeit, in der das Vereinsleben praktisch mehr oder weniger zum Erliegen kommt, so schnell und unbürokratisch helfen konnten“, betont Peter Kuntz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südwestpfalz.

Die geförderten Vereine und Organisationen engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen: von Kultur über Natur- und Tierschutz bis hin zu Sport. Alle geförderten Projekte können auf der Internetplattform heimat-lieben.de angeschaut werden. Das Geld für das Hilfsprogramm stammt aus dem Reinertrag der Sparkassenlotterie „PS-Sparen und Gewinnen“.