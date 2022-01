71 positive Corona-Testergebnisse sind bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Betroffen sind erneut Einrichtungen: Im Haus Bethanien in Pirmasens wurden zwei weitere Bewohnerinnen positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Für ein Kind der Kindertagesstätte Regenbogen in Waldfischbach-Burgalben und eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken liegen ebenfalls positive Testergebnisse vor. An der Thomas-Mann-Grundschule in Zweibrücken sind zwei Schüler einer Klasse betroffen, dadurch muss die ganze Klasse in Quarantäne.

Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes gelten derzeit 642 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 163 (17 neue Fälle), in Zweibrücken 151 (+25) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 45 (+3), Hauenstein 22 (+5), Pirmasens-Land 34 (+1), Rodalben 37 (+2), Thaleischweiler-Wallhalben 70 (+8), Waldfischbach-Burgalben 61 (+4) und Zweibrücken-Land 59 (+6).

Ein Covid-19-Patient neu im Krankenhaus

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 163 für den Landkreis, 209 für Pirmasens sowie 276 für Zweibrücken an. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,85. Laut Corona-Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes wurden in den vergangenen sieben Tage jeweils zwei Personen aus Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis in Krankenhäusern behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Eine davon ist an Covid-19 erkrankt.

Während in Pirmasens in der Altersgruppe der bis Elfjährigen die Inzidenz mit 362 am höchsten ist, sind im Kreis die Zwölf- bis 19-Jährigen am stärksten betroffen (305), in Zweibrücken sind es die 20- bis 59-Jährigen (335).