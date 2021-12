35 positive Corona-Testergebnisse gingen am Samstagmorgen beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz ein. Derzeit gelten im Amtsbezirk 1393 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 307 (sechs neue Fälle), in Zweibrücken 262 (+9) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 133 (+3), Hauenstein 68 (+1), Pirmasens-Land 52, Rodalben 16 (+8), Thaleischweiler-Wallhalben 131, Waldfischbach-Burgalben 111 (+3) und Zweibrücken-Land 169 (+5).

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 354 für den Kreis, 353 für Pirmasens sowie 347 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz ist leicht gesunken und liegt jetzt bei 3,99.