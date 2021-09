Am Dienstag hat das Gesundheitsamt über 16 weitere Covid-19-Fälle informiert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 18 (Landkreis), 72 (PS) sowie 27 (ZW) als Seismograph und zusätzlich die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 0,4 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 3,97 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden. Von den neuen Fällen waren zuvor bereits zwei Personen aus Pirmasens sowie eine Person aus Zweibrücken als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Ein Schulkind der Grundschule Fehrbach sowie zwei SchülerInnen der BBS Rodalben wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Aktuell sind in der Region damit 148 bestätigte positive Fälle aktiv, zehn Fälle weniger als am Vortag.