Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 616 weitere bestätigte COVID-19-Fälle erfasst. Die Behörde informiert zudem über zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland verstarb ein Mann im Alter zwischen 80 und 85 Jahren an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung, er war einmal geimpft. Aus Zweibrücken verstarb eine Frau im Alter zwischen 90 und 95 Jahren mit dem Corona-Virus, sie war dreifach geimpft. Die Anzahl der Toten im Zusammenhang mit der Pandemie steigt damit auf 300. Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 583 (Landkreis Südwestpfalz), 574 (Pirmasens) sowie 642 (Zweibrücken) und für die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ den Wert 9,02. Derzeit liege lediglich aus einem Krankenhaus im Bereich des Gesundheitsamtes die Information über 24 Patienten vor, die aufgrund von Covid-19 stationär behandelt werden. Erneut gab es Infektionen in Einrichtungen: Positiv getestet wurden je eine Betreuungskraft in den Kindertagesstätten in Contwig und Pusteblume in Pirmasens. Insgesamt wurden bis heute 66.705 Fälle mit Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet.