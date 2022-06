Seit Dienstag hat das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 495 weitere Covid-19-Fälle erfasst. Die Inzidenzwerte sind gestiegen, laut Landesuntersuchungsamt liegen sie bei 384 im Kreis, 172 in Pirmasens sowie 409 in Zweibrücken. Am Freitag wurden neun Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern der Region behandelt, keiner von ihnen musste intensivmedizinisch betreut werden. Das Gesundheitsamt veröffentlicht wegen des rückläufigen Infektionsgeschehens nur noch dienstags und freitags die Corona-Fallzahlen für die Region.