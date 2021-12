Beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz sind bis Donnerstagmittag 128 positive Corona-Testergebnisse eingegangen. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 1198 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen Personen leben in Pirmasens 286 (30 neue Fälle), in Zweibrücken 219 (+20) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 87 (+7), Hauenstein 61 (+14), Pirmasens-Land 40 (+3), Rodalben 128 (+10), Thaleischweiler-Wallhalben 128 (+18), Waldfischbach-Burgalben 110 (+10) und Zweibrücken-Land 139 (+16). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 358 für den Kreis, 336 für Pirmasens und 300 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 3,99 gestiegen.