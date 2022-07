Seit Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz 997 Covid-19-Fälle gemeldet. Betroffen sind 199 Pirmasenser, 217 Zweibrücker und 581 Bewohner des Landkreises. Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 778 für den Kreis, 465 für Pirmasens sowie 803 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 7,16 gestiegen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr, am 22. Juli 2021, lag die Inzidenz in Pirmasnes bei 20, in Zweibrücken bei 9 und im Kreis bei 3. Am Freitag wurden laut Auskunft der Kreisverwaltung 22 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in den Krankenhäusern der Südwestpfalz behandelt. Bei sechs weiteren Patienten besteht der Verdacht einer Covid-19-Erkrankung.

Seit Beginn der Pandemie – der erste Corona-Fall in der Südwestpfalz wurde am 16. März 2020 registriert – wurden insgesamt 51.275 Menschen positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind 271 Menschen mit Corona-Infektion verstorben.