In der Südwestpfalz hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung acht weitere Covid-19-Fälle registriert (Stand: 17. November, 11.30 Uhr). Wie Landrätin Susanne Ganster (CDU) mitteilte, gibt es zwei neue Erkrankungen in Pirmasens, einen in Zweibrücken sowie fünf weitere im Landkreis. Das Landesuntersuchungsamt stuft die beiden Städte sowie den Landkreis weiterhin in der Risikostufe rot ein. In den letzten Tagen kam es den Angaben zufolge zu zwei Todesfällen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Beide über 80-jährigen Männer wurden wegen ihrer Erkrankung am Coronavirus stationär im Krankenhaus behandelt. Im städtischen Krankenhaus Pirmasens verstarb ein Pirmasenser bereits am 4. November mit Corona. Der verstorbene Zweibrücker war erst kurz zuvor im Krankenhaus Landstuhl aufgenommen worden, wo das Nardini-Klinikum seine Corona-Behandlungen konzentriert. Nach einem schweren Verlauf verstarb er an den akuten Folgen von Covid-19. Nach sechs Monaten, in denen kein Todesfall auf das Coronavirus zurückzuführen war, stieg die Anzahl der Todesfälle damit auf sechs. Zusammen mit den konstant hohen Fallzahlen und Inzidenzwerten verdeutliche diese Nachricht die Notwendigkeit der aktuell gültigen Maßnahmen. Die Landrätin appelliert an die Vernunft der Bürger, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und verantwortungsbewusst zu handeln.

Von den aktuellen acht Fällen konnte die Infektionskette bei den beiden Fällen in Pirmasens noch nicht ermittelt werden. Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat sich in ihrem privaten Umfeld infiziert. Bei einem Mann aus der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land lässt sich die Infektionsquelle auf die Arbeitsstätte zurückführen. Aus der gleichen Verbandsgemeinde sowie den Verbandsgemeinden Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben befand sich je eine positiv getestete Person bereits als Kontaktperson ersten Grades (KP I) in häuslicher Quarantäne.

Weitere Schulen betroffen

Für einen weiteren Schüler der IGS Contwig, der als KP I zuletzt am 13. November den Unterricht besuchte, liegt nun ein positiver Test vor. Bereits am Montag wurde der positive Befund eines Schülers am Hugo-Ball Gymnasium bekannt. Nachdem er am 10. November letztmals am Unterricht teilnahm wurde für elf Schüler häusliche Quarantäne angeordnet. Beide Schulen können den Unterricht uneingeschränkt fortsetzen.

Aktuell sind in der Südwestpfalz 218 Fälle aktiv, elf weniger als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 38 (-1), Zweibrücken 44 (-5) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 11 (-2), Hauenstein 12 (-2), Pirmasens-Land 26 (-1), Rodalben 8 (-1), Thaleischweiler-Wallhalben 37 (+1), Waldfischbach-Burgalben 19 (+1) und Zweibrücken-Land 23 (-1).

Insgesamt wurden bis heute 862 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes sechs Personen mit Corona-Infektion verstorben.

Die 862 bestätigten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (157/2 neu), Zweibrücken (189/1), die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (103), Verbandsgemeinde Hauenstein (69), die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land (65), die Verbandsgemeinde Rodalben (32), die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben (104/1), Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben (58/2) und die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land (84/2).

Hotline anrufen

Das Gesundheitsamt empfiehlt Personen mit Symptomen, sich umgehend telefonisch bei ihrem Hausarzt oder bei der Hotline 06331/809750 zu melden. Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sind verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt zu melden und grundsätzlich zehn Tage in Quarantäne zu gehen.

Tests und Infekt-Sprechstunden für Erkrankte und symptomatische Personen finden in der IAP statt. Im CTZ können auch Tests für asymptomatische Personen vorgenommen werden, vor allem werden hier Kontaktpersonen und Reiserückkehrer getestet. Die Einteilung der Termine in den jeweiligen Bereich nimmt die Hotline vor. In der IAP finden diese mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr statt, im CTZ von montags bis freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr. Der Eingang des CTZ ist in der Messe Pirmasens bei den unteren Parkplätzen, gegenüber dem Neufferpark, erreichbar.

