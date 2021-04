Ein Pirmasenser zwischen 65 und 75 Jahren ist in Zusammenhang mit seiner Corona-Infektion gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Es war der 138. Südwestpfälzer, der infiziert gestorben ist.

Seit die Bundesnotbremse gilt, sind bei den Inzidenzwerten die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) maßgeblich. Das Institut gab am Donnerstag eine Inzidenz von 71 für den Landkreis an, während Pirmasens bei knapp 142 und Zweibrücken bei 161 lag.

Eine Mitarbeiterin des Kindergartens St. Anton in Pirmasens hat sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Insgesamt meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag 36 weitere Corona-Fälle. 17 Südwestpfälzer waren demnach als Kontaktpersonen schon in Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten. Betroffen waren an diesem Tag besonders Pirmasens, wo es elf neue Fälle gab, Zweibrücken (13 neue) und das Dahner Felsenland (7). Zudem haben sich jeweils zwei Einwohner der Verbandsgemeinden Pirmasens-Land sowie Thaleischweiler-Wallhalben und einer aus der VG Waldfischbach-Burgalben infiziert.