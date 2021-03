Der TSV Eintracht Stadtallendorf tritt nicht zum für Dienstag angesetzten Fußball-Regionalligaspiel beim FK Pirmasens an. Das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat am Montagnachmittag Quarantäne für einen Teil der Stadtallendorfer Mannschaft angeordnet, nachdem ein Teambetreuer am Montagvormittag positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Dies habe Reiner Bremer, Präsident der TSV-Fußballabteilung, mitgeteilt, meldet die Offenbach Post. Die Partie soll nun am Dienstag, 9. März (Anstoß: 19 Uhr), nachgeholt werden.