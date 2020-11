Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz, das neben dem Landkreis die Städte Pirmasens und Zweibrücken umfasst, haben sich am Montag sechs weitere Covid-19-Infektionen bestätigt. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, waren vier Betroffene – zwei aus Pirmasens und zwei aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land – bereits als Kontaktperson ersten Grades in häuslicher Quarantäne. Bei den beiden anderen positiv getesteten Personen, eine aus Pirmasens und eine aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, ist unklar, wo sie sich infiziert haben. Die Stadt Pirmasens wird vom Landesuntersuchungsamt mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 59 Fällen pro 100.000 Einwohner wieder als Risikogebiet eingestuft

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hatten sich am Sonntag Infektionen mehrerer Schüler bestätigt. Sie und ihre engen Kontakte wurden informiert und in häusliche Quarantäne geschickt. Davon betroffen sind unter anderem 14 Schüler und Lehrer an der BBS Pirmasens. An der IGS Contwig befinden sich 35 Schüler aus zwei Klassen als Kontaktperson ersten Grades in häuslicher Isolation. Ein positiv getesteter Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Pirmasens war zuletzt am 2. November im Unterricht. Relevante Kontakte an der Schule ergaben sich daher nicht. Am Montag mussten fünf Schüler der Realschule in Dahn in Quarantäne. Ein Mitschüler war positiv getestet worden, wie das an dessen Wohnort zuständige Gesundheitsamt mitteilte. An allen Schulen könne der Unterricht aber uneingeschränkt fortgesetzt werden.

Aktuell sind laut Gesundheitsamt 229 Fälle aktiv, 15 weniger als am Vortag: 39 in Pirmasens, 49 in Zweibrücken sowie 13 im Dahner Felsenland, 14 in der Verbandsgemeinde Hauenstein, 27 in der VG Pirmasens-Land, neun in Rodalben, 36 in der VG Thaleischweiler-Wallhalben, 18 in der VG Waldfischbach-Burgalben und 24 in der VG Zweibrücken-Land.