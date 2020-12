In den vergangenen Tagen sind weitere fünf Südwestpfälzer gestorben, die mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert waren. Das teilte Landrätin Susanne Ganster mit. Die Meldeketten hatten über Weihnachten wohl verzögert reagiert. Es waren zwei Bewohner des Hauses Bethesda in Thaleischweiler-Fröschen, zwei aus dem Pirmasenser Seniorenheim Johanna Stein – die drei Frauen und der Mann waren alle zwischen 80 und 90 Jahre alt – und eine weitere Pirmasenserin zwischen 60 und 70 Jahren, die nicht in einem Heim lebte. Alle fünf sind laut Ganster an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Derweil meldet das Gesundheitsamt für Mittwoch 46 neue Corona-Fälle in der Südwestpfalz: in Pirmasens (16 neu), Zweibrücken (3) und in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (5), Pirmasens-Land (3), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (4), Waldfischbach-Burgalben (5) und Zweibrücken-Land (4). Landkreis (Inzidenz 110,7), Pirmasens (183,9) und Zweibrücken (64,3) werden vom Land weiter als Risikogebiete eingestuft.

Drei Altenheime für Besucher geschlossen

Das Gesundheitsamt hat festgestellt, dass sich unter den Neuinfektionen der vergangenen Tage auffällig viele Heimbewohner befinden: Seit Weihnachten wurden 34 Bewohner des Heims Johanna Stein positiv getestet, 20 Bewohner des Wecare-Pflegezentrums in der Pirmasenser Steinstraße und acht Bewohner des Rodalber Haus Edelberg. Für weitere positive Schnelltests stehen noch die laborgesicherten Ergebnisse aus, berichtete Kreissprecher Thorsten Höh. Alle drei Einrichtungen sind bis 11. Januar für Besucher geschlossen.

Corona-Tests



Wer Symptome hat, soll sich telefonisch bei seinem Hausarzt melden, bei der Kreis-Hotline (06331/809750) oder der landesweiten Nummer (0800/9900400). Letztere ist durchgehend erreichbar, die Hotline des Gesundheitsamtes nimmt Anrufe wieder am 2. und 3. Januar von 10 bis 14 Uhr entgegen.