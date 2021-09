Beim Gesundheitsamt des Landkreises gingen bis Freitagmittag 28 positive Corona-Testergebnisse ein. Betroffen sind acht Pirmasenser, elf Zweibrücker, darunter ein Reiserückkehrer aus dem Irak, und neun Personen aus dem Landkreis. Von den neuen Fällen waren neun Personen aus Zweibrücken, vier aus Pirmasens sowie eine aus der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland als Kontaktpersonen bereits in Quarantäne. Weitere Corona-Fälle gab es an Schulen und Kindergärten: Betroffen sind drei Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens und eine Schülerin des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken. In der Kindertagesstätte St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach lag für Personal und Kinder je ein positives Ergebnis vor. Bis das Ergebnis des PCR-Tests aller Kinder vorliegt, gilt für sie ein Betretungsverbot für die Kita. Es wird mit Vorliegen eines negativen Ergebnisses aufgehoben. Außerhalb der Kita gelten für die Kinder keine weiteren Einschränkungen. Aktuell gelten im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 237 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert, 13 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 54 (+8), Zweibrücken 60 (+11) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 26 (+3), Hauenstein 12 (+1), Pirmasens-Land 15 (+2), Rodalben 35, Thaleischweiler-Wallhalben 9 (+1), Waldfischbach-Burgalben 22 (+1) und Zweibrücken-Land 4 (+1). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 66 für den Kreis, 90 für Pirmasens und 85 für Zweibrücken an.