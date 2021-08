Das für die Südwestpfalz zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung vermeldete am Donnerstag fünf weitere Corona-Infektionen. Das Landesuntersuchungsamt nennt die Inzidenzwerte 6,2 für den Landkreis, 5 für Pirmasens und 17,5 für Zweibrücken. Derzeit gibt es laut Gesundheitsamt in der Südwestpfalz 23 bestätigte positive Fälle. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens vier, in Zweibrücken zehn, in der Verbandsgemeinde Hauenstein drei, in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zwei sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland, Rodalben, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben je eine Person. Insgesamt wurden bis dato 4971 Personen in der Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-Cov-2 getestet. 148 Menschen starben Corona-infiziert.

116 Impfungen im Impfzentrum

Am Mittwoch wurden laut Gesundheitsamt 116 Bürger in dem von Stadt und Landkreis gemeinsam betriebenen Impfzentrum auf dem Messegelände gegen Corona immunisiert. 57 Personen erhielten die erste, 59 die zweite Impfung. Wer Fragen rund um Corona hat, kann sich im Internet beispielsweise auf der Internetseite des Landkreises www.lkswp.de/corona-info informieren.