Erneut hat es Corona-Fälle in mehreren Einrichtungen gegeben: Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hat sich jeweils eine Mitarbeiterin der Kindergärten Kuckucksnest in Rieschweiler-Mühlbach und Zwergenland in Wiesbach mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt. Außerdem wurden ein Kind der Kita Rappelkiste in Fehrbach und ein Grundschüler aus Dahn positiv getestet. Laut Kreisverwaltung müssen die Kitas und die Grundschule keine weiteren Maßnahmen treffen.

38 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt am Mittwoch in der Südwestpfalz festgestellt. 13 Pirmasenser und drei Zweibrücker haben sich infiziert. In den Verbandsgemeinden verteilen sich die neuen Fälle wie folgt: Dahner Felsenland (3), Pirmasens-Land (4), Rodalben (4), Thaleischweiler-Wallhalben (5), Waldfischbach-Burgalben (3) und Zweibrücken-Land (3). 16 Betroffene waren als Kontaktpersonen von anderen Infizierten bereits in Quarantäne.

Pirmasens (Inzidenz 144) und der Landkreis (103) gelten weiter als Risikogebiete, Zweibrücken (knapp 47) bleibt in der Gefahrenstufe orange des Landes.