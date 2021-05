Wieder sind Kindergärten und eine Schule in der Südwestpfalz von neuen Corona-Fällen betroffen: Wie das Gesundheitsamt berichtete, haben sich zwei weitere Mitarbeiter und ein Kind aus dem St.-Elisabeth-Kindergarten in Dahn sowie eine weitere Mitarbeiterin aus der Vinninger Kita mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Auch im Kindergarten in Zweibrücken-Oberauerbach wurden noch zwei Kinder und eine Mitarbeiterin positiv getestet. Zudem hat sich ein Schüler der Realschule plus in Hauenstein mit dem Virus infiziert.

Am Freitag meldete das Gesundheitsamt insgesamt 31 weitere Fälle in der Südwestpfalz: in Pirmasens (4 neu), Zweibrücken (11) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (4), Hauenstein (1), Pirmasens-Land (5), Rodalben (1), Thaleischweiler-Wallhalben (2), Waldfischbach-Burgalben (2) und Zweibrücken-Land (1). 20 Personen waren bereits in häuslicher Quarantäne, als sie ihr positives Testergebnis erhielten, so die Kreisverwaltung.

Das Landesuntersuchungsamt hat für den Landkreis am Freitag einen Inzidenzwert von 65 errechnet, für Pirmasens knapp 85 und für Zweibrücken 99. Diese Werte werden am Samstag in der Statistik des Robert-Koch-Instituts auftauchen, die maßgeblich dafür ist, in welchen Regionen die Bundesnotbremse greift.