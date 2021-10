27 positive Corona-Testergebnisse gingen bis Donnerstagmittag beim Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz ein, betroffen sind erneut Bildungseinrichtungen. Jeweils ein Schüler der Berufsbildenden Schule und des Hofenfels-Gymnasiums in Zweibrücken sowie der Konrad-Adenauer-Schule in Vinningen wurden positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Aktuell gelten im Gesundheitsamtsbezirk 232 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 52 (vier neue Fälle), in Zweibrücken 43 (+7) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 8, Hauenstein 22, Pirmasens-Land 11 (+3), Rodalben 45 (+4), Thaleischweiler-Wallhalben 9 (+2), Waldfischbach-Burgalben 21 (+3) und Zweibrücken-Land 21 (+4).

Seit Montag sind beim Gesundheitsamt insgesamt 112 positive Testergebnisse eingegangen. Im Landkreis sind besonders jüngere Menschen betroffen. Die Inzidenz in der Altersgruppe der bis Vierjährigen liegt bei 187, zuletzt gab es mehrere Fälle im St.-Pius-Kindergarten Rodalben. Bei den Fünf- bis 14-Jährigen liegt die Inzidenz mit 218 noch höher. In Pirmasens ist besonders die Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen betroffen, hier liegt die Inzidenz bei 152. Die höchste Inzidenz weist in Zweibrücken die Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen auf, sie liegt bei 172. Mit dem Ende der Herbstferien haben die Corona-Tests an Schulen wieder begonnen, derzeit müssen sich die Schüler zweimal in der Woche testen.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Wochenbericht des Landesuntersuchungsamtes wurden im Kreis eine Person, in Pirmasens zwei und in Zweibrücken drei Personen mit positiven Corona-Tests im Krankenhaus behandelt, bei jeweils einem davon ist Covid-19 der Grund für den Krankenhausaufenthalt.

Das Landesuntersuchungsamt stuft den Kreis und die beiden Städte in der Warnstufe 1 eins ein. Die Inzidenzwerte gibt sie mit 82 für den Kreis und Pirmasens sowie mit 91 für Zweibrücken an. Die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz liegt bei 2,5 – zehn Menschen mit positivem Corona-Test, vier davon an Covid-19 erkrankt, werden derzeit in der Westpfalz in Krankenhäusern behandelt –, die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz bei 4,4.