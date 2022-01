Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz mehr als 300 positive Testergebnisse an einem Tag übermittelt. Bis Mittwochmittag meldeten die Labors 311 neue Sars-CoV2-Infektionen. Offiziell weitergemeldet wurden sogar 413 Fälle, weil darin noch 102 Meldungen vom Dienstag enthalten sind, die wegen der Wartung der Computer des Robert-Koch-Instituts nicht übertragen wurden. Derzeit gibt es 1356 Infizierte im Gesundheitsamtsbezirk. Die Inzidenzen schnellen nach oben, das Landesuntersuchungsamt gibt die Werte mit 547 für den Landkreis, 859 für Pirmasens sowie 773 für Zweibrücken an. In der Altersgruppe der unter 20-Jährigen liegen die Werte weit höher: in Pirmasens bei 2005, in Zweibrücken bei 1770, im Kreis bei 984.

Dass insbesondere Jüngere betroffen sind, spiegelt sich in den Einrichtungen wider. Positive Tests gab es im Kindergarten Paul Josef Nardini in Bundenthal für ein Kind, im Kindergarten St. Wolfgang in Erfweiler für eine Mitarbeitende, im Kindergarten Gersbach und in der Kindertagesstätte Zauberwald in Erlenbrunn für jeweils eine Mitarbeitende und im Ökumenischen Kindergarten Regenbogenland sowie im Markuskindergarten in Pirmasens für jeweils ein Kind, im Kindergarten Oberauerbach Zweibrücken für eine Mitarbeitende.

An der Grundschule in Fischbach, der Robert-Schuman-Grundschule in Pirmasens, der Grundschule Mittelbach und der Grundschule Sechsmorgen in Zweibrücken erhielt jeweils eine Schülerin ein positives Testergebnis. Für zwei Schüler der IGS Waldfischbach-Burgalben und einen Schüler der Landgraf-Ludwig-Realschule in Pirmasens sowie fünf Schüler und drei Schülerinnen des Helmholtz-Gymnasiums in Zweibrücken lagen positive Ergebnisse vor.