Erstmals hat das Gesundheitsamt für die Südwestpfalz mehr als 700 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem informierte die Behörde am Mittwoch über zwei Todesfälle im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion. 713 neue Covid-19-Fälle bescheren der Region folgende Inzidenzien: 1443 (Landkreis), 1476 (Pirmasens) sowie 1458 (Zweibrücken). Die landesweite „7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz“ wird mit 7,8 angegeben. Ein Mann im Alter zwischen 90 und 95 Jahren verstarb mit einer SARS-CoV-2 Infektion und eine Frau im Alter zwischen 80 und 85 Jahren verstarb an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung. Beide sind aus Zweibrücken. Sein Impfstatus ist nicht bekannt, sie war einmal geimpft. Erneut sind wieder etliche Einrichtungen in der Südwestpfalz Teil des Infektionsgeschehen: Positiv getestet wurden ein Kind der Kindertagesstätte St. Martin in Busenberg, eine Betreuungskraft der Kindertagesstätte St. Anna in Lug, eine Betreuungskraft der Kindertagesstätte Bundenbach in Großbundenbach, je ein Kind der Kindertagesstätte Bananabuilding, des Kindergartens Rappelkiste Fehrbach und der Kindertagesstätte Wittelsbach in Pirmasens, je eine Betreuungskraft des Kindergartens Neuhof in Rodalben und der Kindertagesstätte St. Michael in Schönau, sowie je eine Betreuungskraft der Kindertagesstätten Heiligentalstraße und kleine Welt in Zweibrücken. Ihr positives Ergebnis erhielten ein Schüler der Grundschule Contwig, eine Lehrkraft der Grundschule Dahn, eine Lehrkraft der Grundschule Maßweiler, eine Schülerin der Grundschule Münchweiler, eine Schülerin der Grundschule Fehrbach, ein Schüler der Grundschule Horeb, drei Schüler der Grundschule Ruhbank, zwei Schülerinnen und zwei Schüler der Grundschule Sommerwald, eine Schülerin und zwei Schüler des Leibniz Gymnasiums und zwei Schülerinnen des Leibniz-Gymnasiums und eine Schülerin der Pirminiusschule in Pirmasens, zwei Schülerinnen der Realschule plus in Rodalben, ein Schüler der Grundschule Thaleischweiler, eine Schülerin und ein Schüler der Konrad-Adenauer Schule in Vinningen, zwei Schülerinnen der IGS Waldfischbach sowie je ein Schüler der Grundschule Breitwiesen und der Mauritiusschule in Zweibrücken. Im Haus am Kurpark in Dahn lag das positive Testergebnis für drei Bewohnerinnen und einen Bewohner vor.

Insgesamt wurden bis heute 30.404 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Bislang sind in der Region 234 Personen mit Corona-Infektion verstorben.