360 positive Corona-Testergebnisse sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Die Behörde wurde über einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie informiert. Eine Zweibrückerin im Alter von 90 bis 95 Jahren, die einmal geimpft war, ist an den Folgen einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

Positiv getestet wurden eine Betreuungskraft im Kindergarten Bottenbach, je ein Kind in der Kindertagesstätte in Hornbach, im Johannes-Kindergarten in Pirmasens und in der Kindertagesstätte Hand in Hand sowie zwei Betreuungskräfte in der Kindertagesstätte Abenteuerland in Zweibrücken. Neue Fälle betrafen einen Schüler der Grundschule Heidelsburg Waldfischbach-Burgalben sowie an den weiterführenden Schulen drei Schülerinnen und einen Schüler der IGS Contwig, eine Schülerin des Otfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn, drei Schülerinnen und zwei Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Pirmasens sowie eine Schülerin und einen Schüler der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben.

23 Covid-19-Patienten in Krankenhäusern

Für weitere zwei Bewohnerinnen im Haus Kana liegt nun die Bestätigung der positive Testergebnisse vor, ebenso wie für acht Mitarbeitende im AWO-Haus am Rosengarten in Zweibrücken. Die Besuchseinschränkungen für zwei Wohnbereiche im Johann-Hinrich-Wichern-Haus in Zweibrücken werden bis zum 28. Februar verlängert.

Stand Freitag wurden 23 Patienten aufgrund von Covid-19 in den drei Krankenhäusern im Bereich des Gesundheitsamtes Südwestpfalz behandelt, drei von ihnen liegen auf der Intensivstation, zwei werden beatmet. Bei elf weiteren Krankenhauspatienten besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Fallzahlen stagnieren

In den vergangenen sieben Tagen gingen beim Gesundheitsamt 1887 positive Testergebnisse ein, in der Woche davor waren es 1963. Aktuell gelten 2424 Menschen als corona-positiv. Von den Betroffenen leben in Pirmasens 582 (100 neue Fälle), in Zweibrücken 549 (+74) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 224 (+33), Hauenstein 146 (+16), Pirmasens-Land 120 (+26), Rodalben 160 (+26), Thaleischweiler-Wallhalben 250 (+30), Waldfischbach-Burgalben 154 (+19) und Zweibrücken-Land 239 (+36).

Die Inzidenzwerte liegen im Kreis bei 1027, in Pirmasens bei 1127 sowie in Zweibrücken bei 1314. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist auf 6,50 gestiegen.