Am Samstag hat das Gesundheitsamt über elf weitere Covid-19-Fälle in der Südwestpfalz informiert. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) meldet die Warnstufe 1 für den Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken. Maßgeblich für das Erreichen der Warnstufe sind die vom LUA ermittelten Leitindikatoren: Inzidenzwert 21 (Kreis), 42 (PS) sowie 29 (ZW) als Seismograph und zusätzlich die Hospitalisierungsinzidenz im Versorgungsbezirk Westpfalz von 1,5 als Schutzwert sowie die Intensivbettenauslastung in Rheinland-Pfalz von 4,15 als Belastungswert. Die nächste Warnstufe wird erst erreicht, wenn zwei der drei Indikatoren an drei aufeinanderfolgenden Werktagen überschritten werden.